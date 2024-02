Dukung Pertumbuhan UMKM, Olsera Tawarkan Fitur Sistem Kasir Tanpa Biaya Tambahan

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyediaan software sistem kasir online serta website dan mobile commerce, Olsera menghadirkan sistem revolusioner lewat fitur Olsera Pro.

Kehadiran Olsera Pro itu menjadi cara bagi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Sebab, Olsera Pro memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses sistem manajemen kasir dengan berbagai fitur canggih tanpa tambahan biaya lagi.

CEO Olsera, Novendy Chen menyatakan perusahaannya hadir sebagai solusi progresif guna memahami kebutuhan UMKM.

"Kami sangat gembira dapat menyediakan solusi yang membebaskan pengusaha dari beban biaya tambahan," ujar Novendy Chen.

Sebagai mitra UMKM, Olsera Pro membantu meningkatkan efisiensi setiap aspek operasional bisnis.

Mengusung konsep All You Can Use!, pelaku usaha hanya perlu membayar sekali Rp 2.688.000/tahun atau setara Rp 224.000/bulan untuk menikmati semua fitur tanpa biaya tambahan maupun biaya per transaksi.

Novendy Chen menyatakan harga fitur yang dia tawarkan akan selalu tetap, meskipun keuntungan para pelaku usaha bertambah.