Dukung Program Pemerintah, Trisya Suherman Siap Jadi Ibu Asuh Stunting

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Moeldoko Center Trisya Suherman bertekad mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia.

Saat Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU, dia menyatakan siap menjadi ibu asuh stunting bersama pengusaha lainnya.

"Agar SDM Indonesia menjadi bibit unggul, generasi hebat untuk Indonesia maju dan membanggakan di mata dunia," tulis Trisya Suherman, melalui akunnya di Instagram, baru-baru ini.

Adapun sejumlah organisasi yang turut mendukung langkah Trisya, yakni CEO Indonesia, Pengusaha Bela Bangsa, Moeldoko Center, dan World Peace Organization.

Harlah ke-78 Muslimat NU sukses digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (20/1) dihadiri oleh ratusan ribu anggota muslimat Nahdlatul Ulama.

Acara Harlah Muslimat NU ini juga turut dihadiri oleh Ketum Moeldoko Center, PresDir PT LNC, PT ICHA, PT DUIT, PresCom AKSEA Property.

Baca Juga: Seluruh Pihak Harus Gotong Royong Mengurai Masalah Stunting

Kemudian, Chairwoman of Global CEO Indonesia, Chairwoman of Moeldoko Center, Woman Ambassador of WorldPeace Trisya Suherman.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa perempuan adalah kunci untuk membangun negara yang kuat.