Dunia Maya Raih Penghargaan Asian Academy Creative Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Serial orisinal produksi Vision+ berjudul Dunia Maya sukses meraih penghargaan dalam ajang Asian Academy Creative Awards (AAA) 2021.

Dunia Maya terpilih sebagai salah satu pemenang untuk kategori The Best Drama Series.

Penghargaan tersebut diumumkan pada Kamis (30/9) secara langsung melalui akun resmi Asian Academy Creative Awards di YouTube.

Asian Academy Creative Awards merupakan program penghargaan dan apresiasi karya film dan serial di kawasan Asia Pasifik.

Dunia Maya sebagai perwakilan dari Indonesia masuk ke dalam satu bidang bersama series internasional terkenal seperti The Naked Director S2 dari Jepang dan Girl From Nowhere dari Thailand.

"Kami tentunya bangga karena Vision+ originals Dunia Maya meraih penghargaan bergengsi berskala internasional. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan penonton series ini," kata Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+, Selasa (5/10).

Menurutnya, penghargaan Asian Academy Creative Awards (AAA) 2021 menjadi penyemangat untuk terus memproduksi konten berkualitas.

"Kami juga sudah berkomitmen untuk menghadirkan Vision+ originals dengan judul baru setiap bulan," jelasnya.