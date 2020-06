Dwi Sasono Ditahan karena Narkoba, Begini Dukungan Raffi Ahmad untuk Widi Mulia

Minggu, 07 Juni 2020 – 18:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad dan istri, Nagita Slavina memberi dukungan kepada penyanyi Widi Mulia.

Widi Mulia diketahui tengah dilanda kesedihan lantaran suaminya, Dwi Sasono ditahan karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Mereka bahkan mendatangi rumah Widi Mulia dan membagikan momen saat berpose dengan anak-anak penyanyi jebolan Asia Bagus tersebut di Instagram miliknya.

"Everything's gonna be all right," ungkap Raffi Ahmad, Minggu (7/6).

Widi Mulia sebelumnya sudah buka suara soal penangkapan suaminya, Dwi Sasono atas kasus penyalahgunaan narkoba. Dia mengucap terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan.

"Tidak pernah terbayangkan masalah ini akan terjadi pada kami, ternyata musibah sungguh bisa menimpa siapa saja," ujar personel Be3 itu.

"Sebagai ibu yang bekerja, saya ingin terus berkarya. Demi ketiga anak kami dan kesembuhan lahir batin Mas Dwi. Semoga Allah SWT menghendaki, kami boleh berbahagia bersama lagi setelah melewati cobaan ini," sambung Widi Mulia.

Seperti diketahui, Dwi Sasono ditangkap di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, 26 Mei 2020 lalu. Saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa ganja seberat 16 gram. (mg3/jpnn)



