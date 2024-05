DXI 2024 Resmi Dibuka, Kemenparekraf Ingin Kembangkan Olahraga Ekstrem di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pameran Deep and Extreme Indonesia (DXI) 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan mulai dari Kamis-Minggu (30/5-2/6), resmi dibuka.

Mengusung tema "Edge of Tomorrow: Dive Into the Depth of Extreme Sports, pameran olahraga ekstrem, diving, dan olahraga air itu tidak hanya memperkenalkan dan memperluas industri olahraga ekstrem lainnya, tetapi membuka pasar baru memperkuat industri pariwisata di Indonesia.

Deputi Bidang Produk dan Penyelanggara Kegiatan (Event) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Indonesia, Vinsensius Jemadu mengatakan pameran ekstrem ini mendapatkan dukung dari banyak pihak.

Dia berharap akan banyak event kegiatan alam serupa, terutama baharui dan sport.

"Kami dari Kemenparekraf sangat mendukung kegiatan ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara ini saya buka secara resmi," ungkap Vinsensius di Jakarta.

Dia menjelaskan keindahan alam Indonesia sangat diminati, sehingga banyak waisata luar negeri mengujungi tanah air.

Selain itu, kata dia, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.

Oleh karena itu, Kemenparekraf fokus pengembangan produk bahari.