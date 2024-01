EA Sports FC Umumkan Team Of The Year, Inilah Daftar Pemain Terbaik di 2023

jpnn.com, JAKARTA - Setelah pemungutan suara penggemar di awal Januari 2024, hasil akhir dari XI pesepak bola terbaik untuk EA SPORTS FC Team of The Year kini tersedia dalam permainan EA Sports FC Mobile.

Untuk di Tiongkok, Korea, dan Jepang sudah tersedia mulai 1 Februari 2024.

Berlangsung selama lima minggu hingga 29 Februari 2024, pemain EA SPORTS FC™ Mobile dapat membangun Ultimate Team dengan para kandidat TOTY terbaik selama tahun ini, termasuk Erling Haaland, Ruben Dias, Rodri, dan Lionel Messi.

Terpilih ke dalam final XI dari daftar lebih dari 80 atlet pria terbaik dunia, atlet sepakbola pria yang paling banyak mendapatkan suara dalam kampanye EA SPORTS FC™ Team of The Year adalah pemain Real Madrid Jude Bellingham.

Pesepak bola asal Inggris itu mendapat 74 persen suara, disusul pesepak bola asal Paris Saint Germain Kylian Mbappé dengan 66 persen suara dan Virgil van Dijk, 66 persen suara.

“Suatu kehormatan untuk dinobatkan ke dalam EA SPORTS FC™ Team of The Year,” kata kapten Liverpool, Virgil.

“Dapat menjadi bagian dari pemain terbaik dunia adalah perasaan yang luar biasa, dan saya bersyukur kepada semua penggemar yang telah memberikan dukungan.”

Selama acara Team of The Year di EA SPORTS FC™ Mobile, para pemain dapat bersaing dalam Skill Games dan Matches untuk kemajuan menuju Reward Path dan mendapatkan Team of The Year Nominee Players dalam permainan untuk ditambahkan ke dalam Ultimate Team mereka.