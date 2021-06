Ed Sheeran Siapkan Lagu Baru untuk BTS

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ed Sheeran disebutkan sudah menyiapkan lagu lain untuk grup idola Bangtan Sonyeondan alias BTS.

Dia mengatakan hal tersebut saat tampil dalam sebuah wawancara dengan acara radio Amerika Most Requested Live.

Dalam acara tersebut, Sheeran membicarakan tentang single barunya, Bad Habits pada 26 Juni 2021 waktu setempat.

"Saya benar-benar bekerja dengan BTS pada rekaman terakhir mereka, dan saya baru saja menulis lagu untuk rekaman baru mereka," kata Sheeran, dikutip dari Soompi, Senin (28/6).

Sumber dari Big Hit Music menyatakan kepada Newsen bahwa memang benar Ed Sheeran berpartisipasi dalam lagu baru BTS.

BTS memiliki versi CD dari lagu hit berbahasa Inggris mereka yang menduduki puncak tangga lagu, yaitu Butter dan akan dirilis bulan depan.

Namun, belum ada kejelasan mengenai lagu ciptaan Sheeran akan dimasukkan dalam versi CD "Butter" atau apakah itu akan menjadi bagian dari album berbeda yang akan dirilis di masa mendatang.

Lagu kolaborasi pertama Ed Sheeran dan BTS adalah Make It Right dari album BTS di tahun 2019, Map of the Soul: Persona. (antara/jpnn)



