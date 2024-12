Waterbomb Bali 2025, Festival K-Pop Terbesar di Pulau Dewata Segera Digelar

jpnn.com, JAKARTA - WAAO (We All Are One) Entertainment akhirnya mengumumkan jadwal acara spektakuler, Waterbomb Bali 2025 yakni pada Juni 2025 mendatang.

Acara tersebut menggabungkan konsep unik festival K-Pop dan perayaan air yang akan memberikan pengalaman tidak terlupakan bagi para penggemar dari seluruh dunia.

Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terindah di dunia dengan pantai-pantai yang memukau dan kaya budaya.

Pulau Dewata juga menjadi tempat yang sempurna bagi para penggemar K-Pop untuk berkumpul dan merayakan musik favorit.

Pada Juni mendatang, Bali menjadi tujuan utama wisatawan dari seluruh dunia, apalagi dengan kehadiran festival premium terbaik, Waterbomb Bali 2025.

Acara tersebut bakal berlangsung di pantai Bali yang indah, menghadirkan pertunjukan K-Pop yang luar biasa dan pengalaman yang tidak terlupakan bagi semua penggemar yang hadir.

Waterbomb Bali 2025 bukan sekadar konser biasa, tetapi sebuah festival yang akan mempertemukan para penggemar K-Pop dari seluruh dunia.

Festival bakal menampilkan berbagai artis terkenal dengan penampilan spektakuler di tengah suasana penuh energi positif.