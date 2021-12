EduRun 2021, Berolahraga Sambil Membantu Beasiswa Anak Yatim & Dhuafa

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Eduversal Indonesia menyelenggarakan acara Eduversal Charity Virtual Run and Gowes 2021 (EduRun) dengan tema Charity Race for Better Education.

Kegiatan ini dalam rangka upaya peningkatan pendidikan anak yatim dan dhuafa.

Webinar pembukaan kegiatan EduRun 2021 dilaksanakan pada Sabtu (18/12), dimoderatori Marwajih Marulloh.

Marwajih mengatakan kegiatan EduRun diselenggarakan kembali oleh Eduversal mengingat tingginya animo masyarakat yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini.

“Pada tahun 2020, peserta EduRun melonjak dari target semula yakni 500 peserta menjadi 701 peserta dengan dana yang terkumpul sebesar lima belas juta rupiah. Dana ini disalurkan sebagai beasiswa kepada 13 siswa selama satu tahun,” terang Marwajih.

Dijelaskan bahwa kegiatan ini mengajak semua kalangan untuk berlari atau bersepeda sambil ambil bagian dalam memberikan bantuan beasiswa bagi anak yatim dan dhuafa yang berprestasi.

Baca Juga: Reuni Perak IPB Angkatan 33 Tan96uh Tebar Beasiswa hinga Pemberdayaan Desa

EduRun tahun ini menambah kategori gowes untuk memenuhi minat para pesepeda.

Eduversal juga telah menyiapkan pula doorprize menarik yang menunggu para finisher senilai Rp 12 juta.