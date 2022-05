Ekspansi di Pasar Jepang, BNI Gandeng Japan Regional Bank

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (BNI) bekerja sama dengan Japan Regional Bank (JRB) yakni The Iyo Bank, Ltd. dan The Shoko Chukin Bank, Ltd. untuk pemberian fasilitas pinjaman modal kerja dalam mata uang Yen kepada PT Ichii Industries Indonesia.

Penandatangan perjanjian kredit dilakukan di BNI Sentra Bisnis Komersial Sudirman, Jakarta, pada Jumat (13/5).

Direktur Treasury dan Internasional BNI Henry Panjaitan mengatakan perseroan berupaya proaktif dalam menjalankan peran sebagai agen pembangunan yang memfasilitasi masuknya investasi ke tanah air.

Terlebih, Jepang merupakan salah satu negara mitra dengan arus investasi langsung ke Indonesia yang semakin kuat di masa pemulihan ekonomi tahun ini.

Skim kredit ini menggunakan pola penjaminan dari JRB sebagai partner BNI di Jepang.

Pinjaman dalam bentuk Yen ini dimungkinkan dengan adanya dukungan dari BNI Cabang Tokyo, Jepang, sehingga BNI dapat memberikan fasilitas pembiayaan Yen dengan bunga kompetitif.

“Kerja sama seperti ini akan terus kami dorong untuk terus mengakselerasi kinerja internasional banking sekaligus memfasilitasi lebih banyak investasi masuk ke Indonesia. BNI cukup yakin untuk eksplorasi pasar Jepang lebih lanjut, terlebih partner kami JRB, banyak memberi refferal nasabah yang akan berbisnis di Indonesia untuk menggunakan layanan BNI melalui skema Japan Desk," jelas Henry.

Adapun kerja sama BNI dengan JRB ini meliputi penyediaan jasa layanan perbankan bagi investor Jepang yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dan juga mendukung ekspor bagi perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia yang mempunyai hubungan kerja sama dengan investor-investor dari luar negeri, termasuk Jepang.