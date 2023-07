Erdogan Mewisuda 3 Anggota Polri Lulusan Akpol Turki, Briptu Tiara Sangat Membanggakan

jpnn.com, ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mewisuda tiga anggota Polri yang menempuh pendidikan di Turkish National Police Academy (TNPA), semacam Akademi Kepolisian atau Akpol di Indonesia.

Ketiga polisi Indonesia yang menjadi peserta didik di TNPA itu ialah Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat, dan Briptu Tiara Nissa Zulbida dari Polda Jawa Timur.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyatakan ketigga polisi itu merupakan bagian dari 87 peserta didik internasional di TNPA. Adapun wisuda kelulusan tersebut dilaksanakan pada Rabu lalu (26/7).

"Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy Graduation Ceremony yang ditutup resmi oleh Presiden Erdogan," ujar Nurul melalui siaran pers ke media, Jumat (28/7).

Nurul menjelaskan tiga anggota Polri yang mengikuti pendidikan di TNPA itu merupakan peserta didik program peningkatan kapasitas bertitel 'The First Level Police Chief Training and The Non-Thesis Master Degree' yang berlangsung selama dua tahun di Turki.

Lebih lanjut Nurul menuturkan ada hal yang lebih membanggakan Polri pada wisuda peserta didik TNPA itu. Perwira menengah Polri itu menjelaskan Briptu Tiara menembus lima besar lulusan terbaik.

“Briptu Tiara menjadi salah satu perwakilan peserta didik Internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech (pidato) dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir," katanya.

Syahdan, ketiga anggota Polri yang telah menyelesaikan pendidikan di Turki itu akan kembali ke tanah air.