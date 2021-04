Erick Thohir Dianugerahi Penghargaan Atas Kontribusinya Menangani Dampak COVID-19

jpnn.com, JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berkontribusi langsung mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Selain ucapan terima kasih, pihak-pihak yang dinilai berkontribusi langsung mengatasi dampak pandemi COVID-19, juga dianugerahi iNews Maker Awards 2021.

Baik itu kementerian/lembaga negara maupun swasta yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, inovatif, antisipatif, dan kolaboratif.

Penghargaan iNews Maker Awards 2021 diberikan dengan 15 kategori.

“Tentunya apresiasi kepada lembaga ataupun pihak-pihak yang memberikan kontribusi positif. Selain itu, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pihak-pihak atau lembaga-lembaga kementerian ini perlu diberikan apresiasi, dan sebagai role model nantinya bagi yang lain,” ujar Hary Tanoesoedibjo, dalam keterangannya, Kamis (8/4).

iNews Maker Awards 2021 dianugerahkan bertepatan dengan perayaan HUT ke-6 iNews yang digelar Rabu (7/4) di Jakarta.

Penghargaan kategori 'The Best State Institution in Health Issues' diberikan kepada Kementerian BUMN.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dianugerahi penghargaan 'The News Maker in Pandemic Issues'.