Escape Now Coffee Mencari Duta Kopi di Jabodetabek

Jumat, 03 Juli 2020 – 05:17 WIB

jpnn.com - Kegiatan 'ngopi' di kafe tak sama seperti dulu sejak dimulainya pandemi covid-19. New Normal tetaplah bukan normal yang sesungguhnya.

Berangkat dari anomali tektonik ini, tentunya berdampak bagi semua pebisnis, tetapi Escape Now Coffee tetap bertahan dengan berbagai inovasi baru.

Dengan menerapkan protokol kesehatan di kedai kopi saat era new normal ini, langkah pertama yang dilakukan Escape Now Coffee tentunya rejuvinate dari segala aspek.

Aspek terpenting tentunya dari sisi produk selain kopi yang menjadi andalan kedai ini juga makanan yang disajikan dengan kualitas baik.

Aspek lainnya juga memberikan imbauan untuk mencuci tangan, melakukan pengukuran suhu tubuh dan menggunakan masker pada setiap pengunjung maupun karyawan Escape Now Coffee.

"Dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami juga menyediakan Hand Sanitizer, Medical Check Up untuk karyawan hingga dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Kemudian diakhiri dengan menyelenggarakan acara kemanusiaan bertema “Pembagian 1000 Masker," ujar Anggi Jihan, owner Escape Now Coffee.

Selain terus mengembangkan kedai, Escape Now Coffee juga berinovasi dengan melakukan pemilihan duta-duta kopi Indonesia di era New Normal ini sekaligus sebagai momentum mengeluarkan produk baru dari Escape Now Coffee, yaitu “KOPI GAN!” berbentuk cup dan literan.

Bagi yang ingin ikut dalam audisi menjadi duta kopi ini, bisa melihat informasi pendaftaran dan persyaratannya di bawah ini. (flo/jpnn)