EURO 2020: Ada Kebakaran, Fans Inggris Terjebak, Seorang Supir Truk Lakukan Ini

jpnn.com, LONDON - Seorang supir truk jadi pahlawan pada Selasa malam ketika ia mengizinkan pengemudi lain untuk menonton TV yang terdapat di dalam truknya saat terjadi kemacetan di sebuah jalan.

Fans Inggris yang sedang ingin pulang ke rumah harus terjebak dalam sebuah kemacetan saat satu unit truk Carling terbakar.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, tetapi kobaran api menjulang tinggi ke langit, dan memaksa aparat keamanan menutup jalan tersebut untuk keperluan penanganan.

Hal itu menyebabkan banyak pengemudi lain yang juga fans Inggris ikut terjebak dalam kemacetan yang diakbatkan oleh terbakarnya truk tersebut.

When your stuck on the m62 and England are playing set your tv up and all stand around watching it !!! @ladbible @England pic.twitter.com/gd6K9JiDRe — vicky thomas (@StickyvikVicky) June 29, 2021