EURO 2020: Pepe Marah-marah ke Rui Patricio, Kenapa ya?

jpnn.com, BUDAPEST - Bek veteran Portugal Pepe terlihat tidak senang usai melihat gawangnya dibobol pada babak pertama oleh Karim Benzema melalui titik putih.

Prancis mendapat hadiah penalti pada menit ke-45 usai Nelson Semedo dianggap menjatuhkan Kylian Mbappe di kotak terlarang. Benzema yang menjadi algojo tidak melewatkan kesempatan untuk membuat gol penyeimbang bagi Prancis.

Sebelum tendangan penalti terjadi, telihat Pepe memberikan instruksi kepada kiper Portugal Rui Patricio untuk menghalau bola ke sebelah kiri.

Namun sayang, kiper Wolverhampton Wanderers ini terbang ke arah kanan, alhasil bola yang mengarah ke sebalah kirinya berhasil meluncur deras ke gawang Portugal.

Anyone else clock Pepe telling Rui Patricio which why to dive for the pen?



— Scott Richards (@ScottRichardss) June 23, 2021