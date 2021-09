Eva Celia Dilamar Kekasihnya, Sophia Latjuba: Terima Kasih Membuat Putriku

Rabu, 22 September 2021 – 17:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sophia Latjuba membagikan momen bahagia putrinya, Eva Celia dilamar oleh sang kekasih, Demas Narawangsa.

Momen bahagia itu dibagikan oleh Sophia Latjuba melalui akunnya di Instagram.

Dalam video yang dibagikan Sophia, Eva Celia menangis terharu di hadapan kekasihnya yang berlutut dengan sebuah cincin di tangan.

Putri Indra Lesmana itu pun menganggukkan kepala tanda menerima lamaran sang kekasih.

Terlihat banyak kerabat Eva Celia yang mengabadikan momen lamaran tersebut dan berseru bahagia atas hal itu.

"She said yes (dia bilang iya)," ujar Sophia Latjuba dikutip pada Rabu (22/9).

Pada unggahan lainnya, mantan kekash Ariel NOAH itu berfoto bersama sang putri dan calon menantunya.

Eva Celia tampak memamerkan cincin di jari manisnya dan diapit oleh Sophia Latjuba serta Demas Narawangsa di sisinya.