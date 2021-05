ExxonMobil Rayakan Kemenangan Max Verstappen di F1 Monaco

jpnn.com, JAKARTA - Red Bull Racing Honda mengamankan perolehan poin besar melalui kemenangan pertama Max Verstappen di GP Monaco.

Max Verstappen, tampil sebagai yang tercepat di F1 Monaco 2021 yang digelar di Sirkuit Jalan Raya Monte Carlo, Minggu 23 Mei 2021.

Red Bull Racing Honda memimpin Kejuaraan Konstruktor dengan selisih satu poin dari saingannya Mercedes-AMG.

Atas pencapaian tersebut, ExxonMobil bersama merek pelumas Mobil Lubricants Indonesia mengapresiasi kemenangan Max Verstappen.

"ExxonMobil sudah bertahun-tahun menjadi partner pelumas resmi pada gelaran F1, terutama untuk tim Red Bull Racing. Kami dari Mobil sangat bangga akan hasil podium 1 yang diraih Max pada kejuaraan GP Monaco yang lalu," kata Mobil Consumer Brand General Manager Rommy Averdy dalam siaran pers, Kamis.

"Selain itu, Checho (Sergio Perez) yang finis di urutan keempat juga menjadi kebanggaan bagi para penggemar Red Bull Racing dan F1 di Indonesia, dan terlebih mobil balap RB16B didukung pelumas dari Mobil 1™."

Menurut Rommy, kemenangan itu menjadi bukti bagi seluruh penggemar Max Verstappen dan F1 bahwa pelumas mereka memiliki keunggulan teknologi, termasuk ExxonMobil yang tersedia di pasar Indonesia, misalnya rangkaian pelumas Mobil Super.

ExxonMobil Lubricants Indonesia meluncurkan varian terbaru Mobil Super yaitu Mobil Super All in One Protection, Mobil Super Friction Fighter, dan Mobil Super Everyday Protection.