F1 Powerboat 2024 Danau Toba Sukses, Menteri Dito Dorong Sport Tourism Daerah Lain

jpnn.com, BALIGE - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memuji kesuksesan Kejuaraan Dunia F1 Powerboat 2024 di Danau Toba, Sumatera Utara.

Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan kejuaraan bergengsi itu bisa menjadi contoh bagi event sport tourism atau wisata olahraga di daerah lain.

“Saya sangat bersyukur. Ini bisa saya katakan bisa menjadi contoh yang nantinya bisa diaplikasikan di berbagai daerah untuk kita kembangkan di daerah-daerah lain di Indonesia menjadi destinasi sport tourism kelas dunia," kata Menteri Dito dalam jumpa pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Balige, Sumatera Utara, Minggu (3/3/2024).

Danau Toba sudah dua kali menjadi tuan rumah F1 Powerboat World Championship, yakni pada 2023 dan 2024. F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang digelar pada 2-3 Maret diikuti 18 pembalap dari lebih 10 negara.

Menteri Dito alias Dito Ariotedjo merupakan ketua Panitia Pelaksana Pusat F1 Powerboat 2024.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Injourney dan pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kejuaraan kelas dunia tersebut.

"Saya juga mengapresiasi kepada Injourney dan seluruh stakeholders yang saya rasa hari ini telah makin sukses dalam penyelenggaraan rangkaian F1 Powerboat 2024. Bisa kita lihat bagaimana kombinasi dari perhelatan olahraga prestasi dan digabungkan dengan olahraga tradisional, acara nasional serta ada unsur budaya dan UMKM nya. Sekali lagi selamat," ucapnya.

Selain itu, Menteri Dito juga menjelaskan Danau Toba akan menjadi tuan rumah sport tourism kelas dunia pada 4-5 Mei 2024. Namanya Trail of The Kings (TOTK) Zero Edition yang digelar di Pulau Samosir, Danau Toba.