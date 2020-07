Fakta yang Wajib Anda Tahu Jelang MotoGP Andalusia

jpnn.com, JEREZ - MotoGP Andalusia di Sirkuit Jerez, Minggu (26/7) mulai pukul 19.00 WIB akan menjadi balapan seri kedua MotoGP musim ini.

Pekan lalu di MotoGP Spanyol, seri pertama yang digelar di sirkuit yang sama, telah menghadirkan banyak drama.

Juara bertahan Marc Marquez dipastikan batal tampil di seri kedua ini karena cedera tulang lengan atas kanannya, meski sang pembalap tim Repsol Honda itu sempat turun pada hari Sabtu untuk menjalani sesi latihan bebas dan kualifikasi.

Di kualifikasi, rider Petronas Yamaha Fabio Quartararo tampil tercepat untuk meraih pole position keduanya musim ini dan kali ketiga di Jerez setelah MotoGP Spanyol tahun lalu.

