FAM Estate Ajak Anak Muda Cuan Bareng di Bisnis Properti

jpnn.com, JAKARTA - Berbisnis properti ternyata tidak selalu memerlukan modal banyak dan pengalaman yang lama. Hal itu dibuktikan oleh Fahmi, founder FAM Estate.

Dia melakukan pola bisnis dari awal hingga di titik sekarang dengan followers 360 ribu dan transaksi penjualan hampir Rp 70 miliaran dalam setengah tahun.

Fahmi merasa inilah waktu yang tepat menduplikasi pola tersebut kepada anak muda yang tertarik dan siap berkomitmen membangun bisnis properti secara maksimal di 3 tahun pertama.

"Kenapa tiga tahun? Karena memang pasti berdarah-darah di tahun pertama. Namun, kalau bertahan, tahun-tahun berikutnya terasa lebih mudah," ujar Fahmi, di Jakarta, baru-baru ini.

Di FAM Estate, Fahmi memiliki program 'Be Our Partner' yang dibuat bukan sekadar untuk agen properti, tetapi lebih ke rekan bisnis.

Materi dan praktik yang biasa dilaksanakan adalah Properti Industry Class & Digital Marketing Class. Kelas khusus partner FAM Estate ini diadakan online maupun offline.

Dukungan FAM untuk partner juga dalam sisi support social media melalui collaboration, penyediaan konten, penyediaan sistem dan informasi, serta dukungan secara langsung dan private one by one jika dibutuhkan.

"Collaboration di akun Instagram FAM Estate itu dibolehkan hanya untuk partner saja, dan itu bisa boost akun Instagram partner secara organik," jelas Fahmi.