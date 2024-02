Family to Jannah Suarakan Penderitaan Anak-anak Palestina Lewat Lagu

jpnn.com, JAKARTA - Cucu dan cicit artis era 50-an Titien Soemarni membentuk grup vokal Family to Jannah.

Titien Soemarni juga dikenal sebagai pendiri Remaco, perusahaan rekaman pertama di Indonesia.

Family to Jannah terdiri dari Aesha, Adila, Metehan, Aira, Kassia, Razka , Thouareg, Brianna, Kanza dan Khawla.

Mereka menyanyikan lagu-lagu bertema kedamaian dan harmoni untuk anak-anak. Mulai dari sedekah hingga persaudaraan.

"Anak-anak membutuhkan cara-cara alternatif untuk dikenalkan tentang kebaikan, salah satunya lewat musik," kata dr. Luigi, produser dan pencipta lagu, dalam keterangannya, Kamis (7/2).

Selain dr. Luigi yang membuat lagu, ada juga figur fesyen Franka Soeria sebagai sutradara, dan selebgram Hamimi Daulay sebagai assoicate producer.

"Musik mendekatkan kami sesama saudara. Kami meluangkan waktu luang kami dengan bernyanyi," kata Aesha, lead vocal yang berusia 15 tahun.

Pada 29 Desember 2023, Family to Jannah merilis single berjudul The Angels of Palestine.