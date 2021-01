Fantastis! Akhirnya Thailand Punya Juara di BWF World Tour Finals

jpnn.com, BANGKOK - Thailand akhirnya punya wakil di daftar juara BWF World Tour Finals.

Sejak ajang ini masih bernama BWF Superseries Finals pada 2008, kemudian berganti menjadi BWF World Tour Finals sejak 2018, baru kali ini ada duta Thailand (tunggal maupun ganda) yang menjadi kampiun.

Dechapol Puavaranukroh dan Sapsire Taerattanachai, ganda campuran Negeri Gajah Putih juara BWF World Tour Finals 2020.

Sebelumnya, BWTF 2020 ini seharusnya digelar di Guangzhou Desember 2020. Namun karena pandemi Covid-19, diundur dan dipindah ke Bangkok Thailand.

