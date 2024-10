Fateta IPB Deklarasikan Kesiapan untuk Atasi Tiga Tantangan Besar dan Mendorong Inovasi Pertanian

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) sebagai bagian dari Institut Pertanian Bogor (IPB University) merayakan Dies Natalis Fateta ke-60.

Untuk itu, civitas akademika dan seluruh alumni Fateta menyampaikan Deklarasi Fateta IPB sebagai bentuk komitmen berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui inovasi teknologi pertanian yang berkelanjutan.

Dalam keterangan tertulis pada Minggu (6/10/2024), Himpunan Alumni Fateta (HAF) IPB menyebutkan Deklarasi Fateta dibacakan Dekan Fateta IPB Prof Dr Ir Slamet Budijanto dan Ketua Umum HAF IPB Luhur Budijarso yang diikuti oleh ratusan alumni dan civitas akademika.

Foto bersama ratusan alumni dan civitas akademika Fateta IPB dalam acara Dies Natalis Fateta ke-60 di Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Foto: Dok. Fafeta IPB

“Fateta IPB berkomitmen terus mengembangkan inovasi teknologi yang relevan dan berkelanjutan. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah dan industri untuk memastikan Indonesia mampu menghadapi tantangan masa depan dengan ketangguhan dan kesiapan yang tinggi,” demikian bagian akhir dari deklarasi tersebut.

Pembacaan deklarasi merupakan rangkaian dari perayaan Dies Natalis Fateta ke-60 dengan tema "Embracing the Gold, Walking to The Bold" yang digelar di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Selain pembacaan deklarasi, kegiatan dies diisi dengan penghargaan alumni melalui Fateta Award 2024, silaturahmi, talk show, pameran dan seni/hiburan.