Fatin Menangis dalam Video Menjelang Pagi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Fatin meluncurkan lagu dan video klip terbaru berjudul Menjelang Pagi.

Dalam proses kreatif membuat karya, dia kembali bekerja sama dengan mitra penulis lagu dan produser Nadya Fatira.

Keduanya sebelumnya telah menggarap karya-karya seperti Bukan Kamu, Pelangi dan Hujan, serta Dalam Teduh yang dinyanyikan Fatin.

"Dalam percakapan bersama Nadya Fatira, aku ingin lagu Menjelang Pagi bisa langsung menciptakan vibe yang sedih, namun, at the same time, menorehkan secercah rasa amarah juga," kata Fatin, Kamis (11/5).

Perempuan kelahiran 30 Juli 1996 itu membalut Menjelang Pagi dengan nuansa balada pop yang minimalis seolah melukiskan perang batin seseorang di kala temaram.

Vokal Fatin yang tiada duanya pun mampu bercerita tentang melodrama insomnia yang dilalui.

Menurut jebolan X Factor itu, lagu Menjelang Pagi berakar dari sebuah deep talk yang kerap kali dilakukan oleh dua manusia yang sedang menjalin romansa.

"Lagu Menjelang Pagi ini adalah apa yang seketika terjadi ketika pasangan memutuskan untuk berpisah jalan, dan perpisahan tersebut biasanya terjadi di jam 12 malam atau jam 1 pagi atau semacamnya," jelas Fatin.