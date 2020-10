Feby Febiola Jalani Kemoterapi Terakhir, Mohon Doanya...

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Feby Febiola pada hari ini bakal menjalani kemoterapi terakhir untuk penyembuhan kanker yang dia derita.

Sebelum kemoterapi, Feby tak lupa memohon doa dari rekan serta penggemarnya.

"Today is my last chemo. Please pray for me," ungkap Feby melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram, Senin (26/10).

Kemoterapi terakhir yang dijalani Feby juga disampaikan oleh suaminya, Franky Sihombing.

Dia mengaku senang dan punya harapan baik untuk kesembuhan istri tercintanya itu.

"Hari ini adalah kemo terakhir (ke-6) buat istri saya. Rasanya luar biasa seneng. Apa yang akan terjadi di depan enggak terlalu penting. Rancangan Tuhan selalu terbaik. Kami punya pengharapan akan hal-hal yang baik di depan kami, tapi kami sudah melewati 1 ujian," beber Franky Sihombing.

Ayah Petra Sihombing itu menyebut dirinya dan Feby siap dengan kemungkinan berikut setelah kemoterapi.

Dia yakin Tuhan bakal selalu bersama mereka memberi pertolongan.