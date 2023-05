Fenucaps Breastfeeding, ASI Booster Pertama yang Teruji Klinis

jpnn.com, JAKARTA - Fenucaps Breastfeeding, merek ASI Booster pertama di Indonesia, yang memiliki Uji Klinis The Breastfeeding Medicine New York, yang efektif meningkatkan ASI 103% dalam waktu 4 minggu, berdasarkan riset ilmiah berjudul Effect of Fenugreek.

Atas pencapaian tersebut Fenucaps Breastfeeding mendapat penghargaan dari infobrand.id, lantaran telah menjadi pionir di kategorinya.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras kami sejak 2018, kami merasa ini adalah sebuah awal mula untuk fenucaps agar semakin bisa berinovasi dan berkarya untuk para ibu terumata di Indonesia, untuk dapat memberikan yang terbaik,” ujar Hanna, Konsuler Menyusui Fenucaps Indonesia.

Hanna menambahkan, Penghargaan Pertama di Indonesia bukan yang perdana diterima oleh Fenucaps.

Sebelumnya, Fenucaps telah mendapatkan beberapa penghargaan seperti ITEX, Malaysia utk Mom & Baby Innovation–Gold Medal pada 2015.

SIIF, Korea utk Supplement Innovation – Silver Medal pada 2016.

Baca Juga: Kemkominfo Ajak Masyarakat Optimalkan Pariwisata di Lampung Lewat Medsos

Mommy Choice, Thailand (Amarin Baby) dan National Research Thailand Innovation Product pada 2019.

Melalui beberapa penghargaan tersebut, menurut Hanna telah menegaskan Fenucaps Breastfeeding merupakan ASI booster yang memiliki uji klinis dari The Breastfeeding Medicine, satu satunya dan pertama di dunia dan Indonesia yang berhasil masuk ke dalam jurnal penelitian international yang dikhususkan untuk Laktasi dan ASI.