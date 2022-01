Fico Fachriza, Komika yang Ditangkap Terkait Narkoba, Ini Profilnya

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap seorang figur publik berinisial FF atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba.

Belakangan diketahui bahwa FF merupakan komika Fico Fachriza.

Nama Fico Fachriza mulai dikenal publik berkat aksi lawaknya sebagai komika.

Adapun pria kelahiran 24 Mei 1994 itu mengawali karier melalui acara Stand Up Comedy Indonesia musim ketiga pada 2013.

Saat itu, Fico Fachriza menempati posisi kedua dalam ajang kompetisi lawakan tunggal tersebut.

Dia tidak hanya dikenal sebagai komika, tetapi juga aktor.

Sejak berkarier di dunia hiburan, pria 27 tahun itu kerap mendapatkan peran dalam sejumlah judul film Tanah Air.

Antara lain, Manusia Setengah Salmon (2013), Comic 8 (2014), Epen Cupen The Movie (2014), Ngenest (2015), Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 (2016), From London To Bali (2017), Sesuai Aplikasi (2018), dan Nikah Yuk (2020).