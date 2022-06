Filipina Dibantai Palestina, Timnas Indonesia Ketiban Durian Runtuh

jpnn.com, MONGOLIA - Palestina menang telak atas Filipina pada matchday terakhir Grup D Kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil ini turut menguntungkan Timnas Indonesia.

Filipina harus mengakui keunggulan Palestina 0-4 pada duel yang berlangsung di Football Center MFF, Mongolia, Selasa (14/6/2022).

Empat gol kemenangan Palestina dibukukan oleh Saleh Chihadeh (31'), Tamer Seyam (42'), Mohammed Yameen (55'), dan Mahmoud Abu Warda (72').

Tambahan tiga poin membawa Palestina finis sebagai juara Grup D dengan poin sempurna, yakni sembilan. Adapun Filipina berada di peringkat kedua dengan empat angka.

Timnas Indonesia di sisi lain, juga berada di peringkat kedua Grup A dengan poin tiga. Namun, Skuad Garuda masih menyisakan satu laga melawan Nepal, Rabu (15/6/2022) dini hari WIB.

Pasukan Shin Tae Yong berpeluang lolos ke Piala Asia 2023 via jalur runner up terbaik. Berdasarkan regulasi AFC, lima runner up terbaik akan menemani enam tim juara grup untuk lolos ke putaran final.

Kekalahan Filipina sendiri turut berpengaruh terhadap peta persaingan runner up terbaik Kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil ini terbilang cukup menggembirakan bagi Indonesia.

Skuad Garuda berpeluang lolos ke Piala Asia 2023 dengan status runner up terbaik jika mampu mengalahkan Nepal, sambil berharap Kuwait gagal mengalahkan Yordania.