Film A Hero Sampai The Book of Fish Tayang Bulan Ini di KlikFilm

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi KlikFilm mengawali 2022 dengan menghadirkan film-film terbaik yang sukses di ajang internasional. Di antaranya A Hero, Mass, Random Act of Violence, Luzzu, dan The Books of Fish.

Selain itu, ada tiga film nasional terbaru yang akan memanjakan penonton sepanjang 2021, seperti Cek Ombak, Ada Mertua di Rumahku, dan Enam Batang.

"Tahun baru, semangat baru. Kami akan terus memperbanyak katalog film-film festival dan bagus lainnya," kata Frederica, Direktur KlikFilm dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/1).

Berikut sinopsis film-film terbaru KlikFilm yang hadir bulan ini:

1. Cek Ombak

Film yang dibintangi oleh Bryan Domano dan Hanggini ini menceritakan tentang Igo dan Kika yang ingin mengaku di depan orangtuanya masing-masing bahwa mereka pacaran.

Ternyata Rosa, mama Kika dan papanya Igo pacaran, menikah, dan tinggal satu rumah. Igo dan Kika pun mati-matian mengubah perasaannya karena serumah bukan sebagai sepasang kekasih, tetapi kakak-adik.

Baca Juga: Novel dan Film Buya Hamka Saling Melengkapi

2. Enam Batang

Film yang dibintangi oleh Omar Daniel, Angela Gilsha, dan Ersya Aurelia ini bercerita tentang sosok Arya dan Niken, pasangan suami istri yang hidup bahagia.

Kehidupan mereka baik-bak saja. Hingga suatu hari, Arya menghadiri reuni kampusnya bersama Niken, dan bertemu dengan Maia, mantan Arya. Sejak saat itu, keadaan tidak sama lagi.