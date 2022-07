Film How Are You Really? dan The Last Prank Tayang Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Dua film nasional terbaru secara ekslusif tayang di KlikFilm bulan ini, yakni The Last Prank dan How Are You Really?

Kedua film tersebut akan tayang bersamaan mulai tanggal 13 Juli 2022.

The Last Prank dibintangi oleh Onadio Leonardo sebagai Wildan, Febby Rastanty berperan sebagai Anneth, dan Givina memerankan sosok Ghea.

Film lainnya berjudul How Are You Really? yang diperankan oleh Jeff Smith, Jihan Almira, dan Kevin Julio.

The Last Prank

Film diawali dengan cerita Wildan dan Anneth yang menjadi YouTuber sejak video lamaran pranknya tidak sengaja viral.

Mereka memilih mengerjai pasangan sebagai konten, hingga mempekerjakan Ghea sebagai kreatif.

Demi bersaing dengan kreator konten lain, Wildan sering membuat konten yang ekstrem, padahal Anneth sedang mengandung 8 bulan.

Anneth mulai lelah dengan segala konten mereka. Namun, Wildan yang keras kepala selalu bisa meyakinkan Anneth.