Film John Wick 4 Hingga The Flash Bakal Tayang di Catchplay+

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai konten terbaru bagi pencinta film Indonesia terus dihadirkan oleh Catchplay+.

Selama enam bulan pertama di 2023, Catchplay+ telah menghadirkan sejumlah film blockbuster terbaik, seperti Shazam! Fury Of The Gods, Evil Dead Rise, The Pope's Exorcist, A Man Called Otto, Missing, dan Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves.

Mengawali kuartal ketiga tahun ini, mereka bakal merilis deretan film hits box-office lainnya, di antaranya, John Wick 4, Transformers: Rise Of The Beasts dan The Flash.

Lalu, ada pula konten unggulan yang juga akan hadir pada Juli 2023, yakni One Piece Film: Red, Resident Evil: Death Island, dan Sisu.

Selain itu, series horor fantasi Losmen Melati, juga akan tayang menyusul kesuksesannya rilis filmnya di bioskop pada Maret lalu.

"Seiring meningkatnya perubahan perilaku sosial pelanggan yang beralih dari langganan konten secara tradisional menjadi melalui video on-demand OTT (over the top), Catchplay+ dengan bangga menawarkan deretan konten-konten pilihan yang berbeda," ujar Country Manager Catchplay, Dhini W. Prayogo, dalam keterangan tertulsinya, Jumat (14/7).

Pihaknya pun bakal berupaya untuk menghadirkan beragam film dan serial menarik demi memanjakan para pencinta film.

" Catchplay+ memastikan selalu ada cerita luar biasa yang bisa didapatkan dan dinikmati dari layanan kami bagi semua pecinta film di Indonesia," ucap Dhini W. Prayogo.