Film Oppenheimer Borong Penghargaan di Golden Globe Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Oppenheimer karya Christopher Nolan meraih penghargaan sebagai film drama terbaik di ajang Golden Globe Awards 2024.

Nolan sendiri mendapatkan penghargaan kategori sutradara terbaik dalam ajang apresiasi untuk serial TV dan Film terbaik di 2023.

Sementara itu, bintang Oppenheimer, Cillian Murphy meraih penghargaan Pemeran Pria Terbaik kategori drama.

Melansir laman Vanity Fair, Aktor Robert Downey Jr. mendapat penghargaan sebagai aktor pria pendukung terbaik untuk kategori umum.

Kemudian, film Barbie yang dinilai menjadi saingan Oppenheimer pada saat perilisannya, juga mendapatkan dua penghargaan.

Adapun penghargaan itu, yakni sebagai lagu original terbaik untuk judul "What Was I Made For?" dan penghargaan film box office dan sinematik terbaik.

Untuk film "Poor Things" memenangkan dua penghargaan utama, termasuk film musikal komedi terbaik dan penghargaan aktris terbaik untuk bintang Emma Stone.

"The Holdovers" mencetak dua kemenangan akting untuk bintang Paul Giamatti dan Da'Vine Joy Randolph yang masing-masing mendapatkan penampilan aktor pria terbaik dan pemeran pendukung wanita terbaik dalam kategori musikal komedi.