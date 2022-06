Five Minutes Pecat Richie, Ternyata Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Five Minutes mengabarkan bahwa vokalis Richie Setiawan telah dikeluarkan dari band.

Kabar tersebut disampaikan melalui akun resmi Five Minutes di Instagram.

"Pernyataan resmi: Pada kesempatan ini, secara resmi kami ingin menyampaikan bahwa per Sabtu tanggal 4 Juni 2022, Richie Setiawan sudah tidak lagi tergabung lagi dalam grup Five Minutes," ungkap pihak Five Minutes, Senin (6/6).

Band dengan hit Bertahan itu mengungkapkan bahwa Richie lantaran telah melanggar kesepakatan bersama.

Oleh sebab itu, Five Minutes terpaksa mendepak alias memecat Richie yang telah bergabung sejak 2007 silam.

"(Richie) telah melanggar hal-hal yang terkait dengan kode etik dan komitmen yang sudah disepakati bersama," imbuh Five Minutes.

Atas keluarnya Richie, Five Minutes kini hanya beranggotakan Ricky, Drie, Irul Nuno, dan Aria.

Setelah Five Minutes mengeluarkan pernyataan, Richie Setiawan juga buka suara melalui akun miliknya di Instagram.