Fokus Majukan Industri Musik Anak, Indra Bekti Rilis Lagu Bersama Penyanyi Cilik Ini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Presenter Indra Bekti memang cukup fokus dalam memajukan industri musik anak.

Pria di balik meledaknya boy grup Coboy Junior itu kembali mendebutkan penyanyi cilik pada tahun ini.

Kali ini, dia memperkenalkan salah satu anak didik sekolah artis bernama Ekin Jacqueline.

Bersamaan dengan itu, dia juga mengumumkan perilisan lagu duetnya dengan Ekin, 'Be My Self'.

""Bersama (label) 789 entertainment, (kami) sekarang meluncurkan single," kata Indra Bekti saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (21/8).

Di sisi lain, Ekin mengaku membutuhkan waktu 6 bulan untuk mempersiapkan lagu perdananya.

Ekin mengatakan banyak mempelajari cara bernyanyi agar nyaman didengar dan tak terlihat kaku.

“Proses pelatihan nyanyi dan juga yang lain-lain, supaya badan aku juga tidak kaku," ujarnya.