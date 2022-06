Formula E Disponsori Minuman Beralkohol, Ini Komentar Pengamat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mengkritisi penyelenggaraan Formula E seri Jakarta yang masih bekerja sama dengan minuman beralkohol.

Diketahui perusahaan bir, Heineken menjadi salah satu sponsor resmi ajang mobil listrik pertama di Indonesia ini.

Menurut Sugiyanto, panitia Formula E Jakarta terkesan mengabaikan keluhan masyarakat yang tidak menginginkan perusahaan minuman keras menjadi sponsor resmi.

Sugiyanto melihat protes masyarakat yang menentang minuman beralkohol menjadi sponsor tak membuat panitia kehabisan akal.

“Pemasangan logo minuman keras di Formula E diganti dengan slogan When you drive. You never drink," ujar Sugiyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/6).

Sebelumnya, Marketing Director PT Multi Bintang Indonesia Jessica Setiawan memastikan tidak akan menjual produk minuman keras di sekitar sirkuit.

"Benar, kami nantinya tidak akan memunculkan produk minuman beralkohol di sekitar sirkuit Formula E.”

“Sebagai gantinya kami akan memunculkan slogan sebagai bentuk kepedulian kami," ungkap Jessica saat konferensi pers dengan wartawan Selasa (31/5/2022).