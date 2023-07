Formula Kenalkan Teknologi SPL yang Dapat Melindungi Gigi Dari Karies

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan dokter gigi dari 24 negara menghadiri The 9th ICD XV International Congress and Induction di Jakarta, pada 11-13 Juli 2023.

Acara bertema The New Technologi in Dentistry ini diselenggarakan oleh organisasi profesi dokter gigi dunia, International Collage of Dentists (ICD).

Dalam acara tersebut, Formula, merek produk oral care asli Indonesia mempresentesaikan teknologi perawatan gigi dan mulut yang dikembangkan anak bangsa.

Baca Juga: Gigi Bakalan Terlihat Putih dengan 5 Cara Alami Ini

"Kami memperkenalkan teknologi System Protective Layer yang terbukti membantu merawat kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia," ujar Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group (Formula Oral Care) dalam keterangannya, Senin (31/7).

Menurut Harianus, teknologi System Protective Layer (SPL) dikembangkan untuk melindungi email gigi dari serangan asam penyebab timbulnya karies pada gigi.

Karies dapat membuat gigi rapuh dan berlubang. Adanya teknologi SPL ini membentuk lapisan pelindung pada email sehingga mencegah dan meminimalisir kontak langsung gigi dengan asam.

Baca Juga: 6 Pengobatan Alami Ini Ampuh Redakan Sakit Gigi dengan Cepat

"Kandungan senyawa Fluoride yang terdapat pada SPL menyediakan ion Fluoride dan membentuk Fluoro-apatit yang meremineralisasi gigi sehingga membuatnya lebih kuat dari serangan asam," jelas Harianus.

Dalam pertemuan itu, para dokter gigi ICD diajak menyaksikan percobaan sederhana bagaimana cara kerja teknologi SPL.