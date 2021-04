FP2 MotoGP Portugal: Tegang Hingga Ada yang Boncengan ke Garis Finis

jpnn.com, PORTIMAO - Latihan bebas kedua MotoGP Portugal di Algarve International Circuit, Portimao, Jumat (16/4) malam WIB berlangsung lebih sengit ketimbang FP1 pada sore tadi.

Mayoritas pembalap sudah makin menyatu dengan motor dan terutama dengan Sirkuit Algarve atau biasa juga disebut Sirkuit Portimao.

Sirkuit yang satu ini memang unik. Sejumlah pembalap menyebutnya seperti membalap di roller coaster.

Pada latihan bebas kedua ini, penunggang utama Ducati Francesco Bagnaia mencatatkan waktu paling cepat yakni satu menit 39,866 detik.

It's nicely poised following FP2 at Portimao! ????@PeccoBagnaia set a blistering pace but the major contenders are all hot on his heels! ????#PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/iNYMGnl163 — MotoGP™???? (@MotoGP) April 16, 2021