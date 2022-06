FPI-PA 212 Demo di Kedubes India, Massa Minta Sang Dubes Diusir dari Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah massa gabungan FPI, PA 212, dan GNPF Ulama menggelar demonstrasi di depan Kedubes India, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).

Demo itu digelar sebagai bentuk protes perihal penghinaan yang dilakukan politisi India terhadap Nabi Muhammad.

Pantauan JPNN.com di lokasi, tampak sejumlah mak-mak membawa spanduk dan poster berisi tuntutan untuk Kedubes India.

Sejumlah poster itu antara lain Hidutva Is A Teror Ideology, Stop India Moslem Genocide, Prophet Muhammad Is Our Pride.

Adapun spanduk yang dibawa massa bertuliskan 'Apabila Pemerintah India Tidak Bisa Menyetop Hindu Facism dan Islamophobia, Maka Usir Diplomat India'.

"Kita (Massa, red) usir Dubes India, takbir, takbir," teriak massa.

Dari atas mobil komando, sang orator terus menyemangati massa agar mengangkat tangan.

