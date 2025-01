Frostbite Cookies & Cream Stik Hadir dengan Varian Baru, Harganya Cuma Rp5 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Glico Wings sebagai pelopor es krim produsen Jepang di Indonesia menambah varian stik untuk memperkuat lini Frostbite Cookies & Cream miliknya.

Peluncuran Frostbite Cookies & Cream varian stik ini membuat Frostbite menjadi satu-satunya es krim dengan standar kualitas Jepang yang memiliki varian terlengkap dalam rasa cookies & cream, mulai dari bentuk mochi, cone, cup, hingga yang terbaru adalah stik.

Inovasi ini mengikuti tren es krim rasa vanilla dengan cookies & cream yang diprediksi akan terus diminati di sepanjang 2025.

Kevindra Soemantri, Food Writer and Author of Jakarta Dessert Map mengatakan tahun 2025 akan menunjukkan peningkatan ketertarikan pada sebuah gerakan yang disebut sebagai Newstalgia atau New Retro, di mana justru rasa-rasa klasik seperti vanilla, chocolate, cookies and cream, chocolate mint, akan tetap digilai.

"Namun penikmat juga sebetulnya akan menyukai sentuhan-sentuhan baru pada cita rasa familiar, seperti sentuhan tekstur atau elemen aroma yang berbeda," terang dia.

“Dessert erat kaitannya dengan perasaan nyaman dan kenikmatan masa kecil. Apalagi, es krim dalam bentuk stik memiliki elemen fun dan nostalgia yang sangat kuat, serta terbukti bertahan di setiap era walau bermunculan bentuk es krim yang baru. Bila ada tekstur selain lembut dari es krim, maka akan lebih disukai oleh konsumen Indonesia, seperti cita rasa klasik vanilla dan cookies and cream,” jelas Kevindra.

Baca Juga: Jamkrindo Bantu Pelaku UMKM yang Sulit Dapat Akses Modal Perbankan

Memanfaatkan potensi tersebut, Glico Wings percaya untuk terus mendorong inovasi agar Frostbite Cookies & Cream selalu menjadi favorit penikmatnya.

Cecilia Augusta selaku Brand Manager Frostbite Glico Wings mengatakan Frostbite memiliki keunikan sebagai merek es krim Jepang yang selalu memadukan tren rasa klasik dan inovatif untuk melengkapi setiap momen generasi muda.