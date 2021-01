Gading Marten: 2020, Bukan Tahun yang Mudah Dilewati

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gading Marten menghabiskan malam pergantian baru bersama putrinya, Gempita Nora.

Melalui unggahan di akunnya di Instagram, mantan suami Gisel ini pun mengungkapkan harapannya di 2021 ini.

Gading Marten terlihat mengunggah potret bersama Gempi tengah duduh di pinggir pantai sambil menatap lautan.

Pada keterangan foto, pemain film Love for Sale itu mengungkapkan bahwa tak mudah melewati 2020.

"Bye 2020. Orang bahagia adalah orang bersyukur. Bukan tahun yang mudah untuk dilewati," tulis Gading Martin, Kamis (31/12).

Meski begitu, anak aktor senior Roy Marten itu tetap bersyukur bisa melewati 2020.

"Bersyukur Tuhan kasih keluarga, kesehatan, pekerjaan dan masih banyak lagi yang pastinya bisa kita syukuri," lanjutnya.

Bapak satu anak ini juga menyampaikan harapannya di tahun ini. Ia berharap bisa melewati 2021 dengan penuh cinta dan kasih. "All is well," tutup Gading Marten.