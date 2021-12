Gaga Muhammad Izin Datang, Kakak Laura Anna Bingung: Kok Baru Sekarang?

jpnn.com, JAKARTA - Kakak mendiang Laura Anna, Greta Irene menanggapi kabar Gaga Muhammad yang meminta izin untuk melayat dan menyampaikan ucapan bela sungkawa.

Greta Irene justru menpertanyakan alasan Gaga Muhammad baru memiliki keinginan datang di saat Laura Anna telah tiada.

Dia menilai keinginan Gaga itu sudah terlambat.

"Aku enggak tahu sih, tetapi ya bagaimana, kenapa enggak dulu saja. Itu saja sih," ujar Greta Irene di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/12).

"Setahun yang lalu Laura loh yang mohon-mohon datang 'please by please kamu kok ngilang', kenapa baru sekarang? imbuhnya.

Greta mengisyaratkan keluarga sudah menutup pintu bagi Gaga Muhammad untuk datang.

Pasalnya, semua telah berlalu dan Laura telah memberikan kesempatan untuk bertemu sejak dahulu.

"Kami ke depannya tertutup. Laura juga enggak pernah ngobrol lagi, dianya (Gaga) juga menghilang. Jadi, aku mau terusin apa yang Laura saja, kalau dulu Laura seperti ini aku akan ikutin," jelasnya.