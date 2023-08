Gagal Juara IBL 2023, Dewa United Banten Cuci Gudang

jpnn.com - Tim basket Dewa United Banten mengakhiri kontrak pelatih mereka Santiago Rimoldi.

Lulusan Universidad Nacional de La Plata itu tidak diperpanjang manajemen Dewa United untuk IBL 2024 mendatang.

CEO Dewa United Banten Michael Oliver Wellerz sudah mengucapkan kalimat perpisahan buat pelatih asal Argentina itu.

“Dari manajemen klub kami mengucapkan terima kasih ada dedikasi coach Santiago Rimoldi yang telah memimpin Dewa United selama empat bulan,” ungkap pria yang akrab disapa Owe itu.

Santiago Rimoldi datang ke Dewa United menggantikan rekan satu negaranya, Maximiliano Enrique Seigorman.

Kiprah pelatih yang akrab disapa Tato itu sejatinya tidak buruk di IBL 2023 dengan mampu mengantarkan Kevin Moses Eliazer Poetiray cum suis melaju sampai ke semifinal IBL 2023.

Pada babak empat besar Dewa United harus terhenti langkahnya seusai kalah dari Prawira Harum Bandung dengan skor 0-2 dalam sistem best of three series.

Dewa United Banten tampaknya menyongsong IBL 2024 dengan serius.