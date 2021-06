Gaji Pegawai Atta Halilintar Bikin Iri, Sampai Puluhan Juta

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu pegawai Atta Halilintar, Panji Tarah Nazir membeberkan gaji yang diterimanya selama ini.

Dia mengungkapkan hal tersebut dalam sesi tanya jawab dengan warganet melalui akunnya di Instagram.

Bermula saat salah satu warganet bertanya berapa jumlah gaji Panji selama bekerja bersama Atta Halilintar.

Panji pun membalas pertanyaan tersebut dan membagikan tangkapan layar jumlah transferan dari Atta.



Gaji pegawai Atta Halilintar.

Meski demikian, dia tak terbuka memperlihatkan jumlah uang yang diterima dari suami Aurel Hermansyah itu.

Dia hanya memperlihatkan tujuh angka nol. "Hitung saja nolnya he he he," ujar Panji.

Unggahan itu pun langsung menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang iri.