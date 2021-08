Gandeng Nevertoolavish, Borneo FC Kedepankan Kreativitas

jpnn.com, JAKARTA - Klub sepakbola Borneo FC menggandeng Nevertoolavish sebagai Official Creative Partner untuk menyebarkan virus persepakbolaan di tanah air.

Presiden Borneo FC Nabil Husein mengatakan kolaborasi itu guna memberikan yang terbaik untuk fan dan pencinta sepak bola.

"Kami juga ingin membawa Indonesian footballa to the next creative level," kata Nabil Husein dalam keterangan resmi, Kamis (5/8).

Nabil Husein menyatakan bahwa sepak bola kini sudah menjadi lifestyle dan trendsetter industri fashion di dunia.

"Partnership ini bukan hanya untuk memajukan sepak bola nasional tetapi memberikan warna dan ciri khas bagi Borneo FC Samarinda," ujarnya.

Nabil pun meyakini kolaborasi itu menjadi yang pertama di Indonesia untuk klub Liga 1.

"Siap-siap saja, sebentar lagi virus kreatif akan masuk ke kancah sepak bola Indonesia sebagai vaksin untuk menaikan imun persepakbolaan dari Masyarakat Indonesia,” tutup Nabil husein.

Sementara itu, Chandra kurniawan yang juga stakeholder Borneo FC menyatakan Nevertoolavish akan masuk ke dalam beberapa aspek.