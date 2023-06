Ganjar Contohkan Proses Kreatif kepada Generasi Z dan Milenial di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDI-P Ganjar Pranowo menyapa kalangan milenial dan Gen Z di Pos Bloc, Kecamaatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu (4/3).

Sosok berambut putih itu menjadi pembicara dalam acara Hangout With Gen Z and Millenials Influencers, Selebgram dan TikTokers dengan tema Fashion Influence by Trend.

Di hadapan 400 anak muda yang hadir, Ganjar menyampaikan proses kreatif yang dapat tercipta dari beragam situasi yang ada. Menurutnya, inspirasi untuk berkreasi tidak melulu didapat dari pembelajaran formal.

"Tiap kali saya bertemu dengan anak-anak generasi Z dan milenial yang punya karya kreatif, ternyata ditunjukkan dan makin banyak," ujar Ganjar di Pos Bloc.

Ganjar menunjukkan langsung proses kreatif tersebut kepada anak muda. Ganjar menggambar seni one line art (seni satu garis) yang terinspirasi dari seorang seniman one line art yang hadir sebagai pengisi acara.

Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun menggambar simbol hati. Dia mengibaratkan simbol hati itu yang dimulai dari satu garis kecil hingga membentuk gambar hati yang besar, layaknya cinta yang terus-menerus menggunung.

Dari proses-proses itulah, kata Ganjar, anak muda dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki.

Seperti halnya influencers, selebgram dan TikTokers yang memanfaatkan ruang-ruang yang ada, sekali pun untuk mendapatkan pemasukan dengan mengandalkan media sosial.