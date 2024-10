Gara-Gara Ini, Kimberly Ryder Diduga Sindir Edward Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder diduga menyindir suaminya, Edward Akbar setelah melaporkannya ke KPAI terkait kekerasan terhadap anak.

Melalui akun miliknya di Instagram Story, dia menulis kalimat sindiran tentang seseorang yang terlalu berisik.

"Berisik aja lu, nyari apaan sih? And I'm not even done," ungkap Kimberly Ryder, Minggu (6/10).

Unggahan tersebut langsung menuai komentar dari netizen yang curiga bahwa Kimberly Ryder tengah menyindir Edward Akbar.

Perempuan berusia 31 tahun itu beberapa waktu lalu juga membagikan ulang konten Konsultasi Hukum yang menyinggung perihal nafkah anak.

Adapun Kimberly Ryder tengah ribut dengan Edward Akbar soal gugatan cerai, laporan polisi, hingga masalah nafkah anak.

"Kak, sampai usia berapa anak harus dinafkahi oleh ayahnya? Sampai anak usia 21 tahun (Pasal 149 huruf d. KHI) sesuai kebutuhan anak dan sesuai kemampuan bapak, ya, bukan sesuai kemauan bapak," tulis akun tersebut.