Gegara Masalah Ini, Honda Recall Ribuan Mobil di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan recall atau penarikan kembali pada tiga mobil yang dijual di Indonesia, Jumat (3/1).

Adapun tiga mobil yang mengalami masalah, yaitu Honda Civic, All New Honda CR-V, dan All New Honda Accord.

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy mengatakan Honda selalu berkomitmen pada keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

"Kami mengambil langkah proaktif ini untuk memastikan bahwa kendaraan Honda tetap memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah kami tetapkan," kata Yusak Billy dalam siaran persnya, Jumat.

Dia mengimbah kepada seluruh pelanggan yang kendaraannya teridentifikasi untuk di bawa ke diler untuk mendapatkan pemeriksaan atau penggantian komponen.

Langkah itu memastikan kendaraannya berada pada standar keselamatan dan kualitas yang tertinggi.

Baca Juga: Honda Membantah Melakukan Penyelamatan Untuk Nissan

Yusak mengatakan recall itu berkaitan masalah yang terjadi pada steering gearbox dan high pressure fuel pump,

Honda mengungkapkan ada sekitar 7.632 unit mobil yang di-recall terkait masalah di steering gearbox, terdiri dari Honda Civic RS, tahun produksi 2021–2024, Honda Civic Type R, tahun produksi 2023–2024 dan All New Honda CR-V, tahun produksi 2023–2024.