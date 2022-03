Gelar CEO 8 Talk, AFPI Bahas Tren dan Dinamika Fintech Lending

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melalui bidang organisasi mengelar CEO 8 Talk secara daring pada Jumat (25/3).

Kegiatan ini melibatkan delapan CEO anggota AFPI untuk berdiskusi mengenai topik yang tengah hangat diperbincangkan di industri fintech.

Adapun tema yang diusung pada kegiatan CEO 8 Talk episode ini yakni Fintech Lending Roundup: What investors really, really want and how to get funding.

Forum temu antar-CEO ini menjadi wadah bagi para penyelenggara fintech pendanaan bersama anggota AFPI untuk berbagi perkembangan informasi terkini, serta dinamika industri terkait yang bertujuan menarik hati investor dalam mendapatkan dukungan pendanaan.

Ketua Bidang Organisasi AFPI sekaligus Co-founder Tokomodal Chris Antonius menuturkan tren pembiayaan kedepannya harus dicermati.

Hal itu perlu dilakukan mengingat tren yang sudah lewat tentu mengurangi nilai pembiayaan itu sendiri.

Selain itu, Chris juga memberikan pesan yang sangat penting bagi seluruh pengusaha di Indonesia.

"Don't let other people define what success should mean for your own company," seru Chris Antonius.