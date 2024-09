Gelar Customer Gathering 2024, ASDP Apresiasi dan Memperkuat Loyalitas Pelanggan

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengadakan Customer Gathering 2024 sebagai rangkaian perayaan Hari Pelanggan Nasional yang berlangsung di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta pada Kamis (19/9) lalu.

Acara mengusung tema 'Bangga Menyatukan Nusantara, Melayani Pengguna Jasa' tersebut diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada para pelanggan setia yang terus mendukung transformasi dan inovasi layanan ASDP.

Direktur Keuangan, Teknologi Informasi, dan Manajemen Risiko ASDP Djunia Satriawan menyampaikan tema tersebut mencerminkan peran strategis ASDP dalam menjaga konektivitas di Indonesia.

“Tema ini bukan hanya sekadar slogan, tetapi juga cerminan komitmen kami untuk terus menjadi penghubung utama yang memfasilitasi perjalanan antarwilayah di Indonesia, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Kami bangga menjadi jembatan yang menyatukan masyarakat dan budaya di seluruh nusantara,” ujar Djunia dalam keterangan resminya yang diterima, Minggu (22/9).

Acara Customer Gathering ini juga menjadi momentum penting bagi ASDP untuk meluncurkan logo baru Contact Center ASDP 191 yang kini telah bertransformasi menjadi Hay ASDP 191.

Logo baru ini membawa konsep layanan yang lebih segar, adaptif, dan ramah terhadap pelanggan.

Logo baru dengan desain yang merepresentasikan keterhubungan 24 jam, 7 hari seminggu ini menunjukkan komitmen ASDP untuk selalu hadir memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh penjuru Indonesia.

Dalam rangkaian acara, ASDP juga memberikan penghargaan kepada para pengguna setia melalui berbagai kategori, seperti The Most Engaged Audience, The Most Interactive Audience, First Buyer Ferizy, The Most Frequent Retail Customer, Top Spender IFCS, hingga Ferizy Partner of the Year.