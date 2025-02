Gelar Pameran di Mega Mall Manado, ACC Tebar Banyak Promo

jpnn.com, JAKARTA - Astra Credit Companies (ACC), menggelar pameran mobil ACC Carnival Manado dari tanggal 22-23 Februari 2025 di Mega Mall, Manado.

ACC Carnival Manado dibuka langsung oleh Regional Retail Business Head ACC Sulawesi Rachmad Sovi Herlambang, didampingi oleh Branch Manager ACC Manado Aloysius Adyatma.

Kemudian ada Kepala Wilayah Indonesia Bagian Timur Daihatsu Sales Operation Tulus Pambudi, Branch Manager Isuzu Manado Bryan Wowor, dan Branch Manager Hasjrat Abadi Tendean Toyota Jeffry Kindangen.

Baca Juga: ACC Tanam Seribu Bibit Mangrove di Denpasar

Regional Retail Business Head ACC Sulawesi Rachmad Sovi Herlambang mengatakan bahwa ACC Carnival Manado bertujuan memberi kemudahan kepada masyarakat Manado memiliki kendaraan impian.

“Sesuai dengan misi ACC To Promote Credit for A Better Living, kami memberikan kemudahan kepada masyarakat Manado untuk memiliki mobil dengan beragam promo menarik kolaborasi ACC dengan brand-brand otomotif di Manado," kata Sovi dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

Di acara Carnival Manado, ACC menawarkan Promo Spektakuler dengan bunga 0 persen, dan Down Payment (DP) minimal 50 persen untuk pembelian mobil Toyota dan Paket Tenor 6 tahun untuk mobil Daihatsu.

Baca Juga: ACC Meraih Penghargaan Indonesia Syariah Excellent 2025

Selain itu, ada juga Paket Murah yaitu bunga 3,17 persen untuk tenor 1 tahun, bunga 3,75 persen untuk tenor 2 tahun dan bunga 5,17 persen untuk tenor 4 tahun khusus kendaraan Electric Vehicle (EV).

Bagi pengunjung ACC Carnival Manado yang melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan pengajuan kreditnya disetujui, berkesempatan mendapatkan undian Grand Prize bertabur hadiah menarik seperti Sepeda Listrik, Televisi, Microwave, Vacuum Cleaner dan hadiah menarik lainnya.